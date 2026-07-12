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VIDEO : वाशिम जिल्ह्यात बोगस बियाण्यांचा फटका

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 12, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:45 PM IST
Farmers in Washim district hit by spurious seeds

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