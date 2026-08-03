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खड्ड्यामुळे मृत्यूची मालिका सुरूच, शहापुरात अग्निशामक दलाच्या जवानाचा बळी

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 03, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:00 PM IST

Fatalities due to potholes continue; firefighter claims life in Shahapur.

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