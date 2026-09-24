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VIDEO : नाशिकमध्ये FDA ची कारवाई, 7 लाख 12 हजारांचा भेसळयुक्त गूळ जप्त

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 24, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:57 PM IST

FDA crackdown in Nashik adulterated jaggery worth 7.12 lakh seized

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