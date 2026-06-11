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VIDEO : कोल्हापूरमध्ये फिफा विश्वचषकाची क्रेझ, फुटबॅाल प्रेमींची उत्सुका शिगेला
VIDEO : कोल्हापूरमध्ये फिफा विश्वचषकाची क्रेझ, फुटबॅाल प्रेमींची उत्सुका शिगेला
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 10:50 PM IST
|
Updated: Jun 11, 2026, 10:50 PM IST
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FIFA World Cup fever grips Kolhapur excitement among football fans reaches a fever pitch
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