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VIDEO : कोल्हापूरमध्ये फिफा विश्वचषकाची क्रेझ, फुटबॅाल प्रेमींची उत्सुका शिगेला

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:50 PM IST
FIFA World Cup fever grips Kolhapur excitement among football fans reaches a fever pitch

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