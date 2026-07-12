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अघोरी पूजेचे आरोप झालेला सावंतवाडीतून फिरोज बाबा पोलिसांच्या ताब्यात
अघोरी पूजेचे आरोप झालेला सावंतवाडीतून फिरोज बाबा पोलिसांच्या ताब्यात
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 12, 2026, 04:15 PM IST
|
Updated: Jul 12, 2026, 04:15 PM IST
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Firoz Baba from Sawantwadi, accused of Aghori worship, taken into police custody
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