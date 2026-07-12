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VIDEO : गोवा किल्ल्याची तटबंदी कोसळली, कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित
VIDEO : गोवा किल्ल्याची तटबंदी कोसळली, कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 12, 2026, 08:50 PM IST
|
Updated: Jul 12, 2026, 08:50 PM IST
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Fort ramparts in Goa collapse questions raised about quality of work
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