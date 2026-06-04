Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO | दुपारी उमेदवारी अर्ज मागे घेणार- गणेश गिते

VIDEO | दुपारी उमेदवारी अर्ज मागे घेणार- गणेश गिते

Published: Jun 04, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:20 PM IST
Ganesh Gite On Meeting For Withdraw Nashik Vidhan Parishad Election

Recommended Videos

VIDEO | दुपारी उमेदवारी अर्ज मागे घेणार- गणेश गिते
02:50
VIDEO | गिरीश महाजन, नवनाथ बन यांच्याकडून राऊतांना प्रत्युत्तर
03:17
मान्सून केरळममध्ये दाखल! लवकरच मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होणार
00:45
विषारी दारु प्रकरणी आरोपीच्या घरावर कारवाई
02:37
जळगावात बंडखोर रेश्मा काळे सहलीवर, अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी देवदर्शन
01:32
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सत्तार-भुमरेंची बैठक, जिल्हा बँक निवडणुकीच्या अनुषंगाने चर्चा
00:35
छत्रपती संभाजीनगरात पाणचक्कीतील 600 वर्ष जुना वटवृक्ष कोसळला
00:45
विदर्भाला जोरदार पावसाचा इशारा; कुठं उडणार तारांबळ?
01:04
'बारामतीत रोहित विरुद्ध युंगेंद्र पवार आंदोलन'; नवनाथ बन यांचा निशाणा
01:04
ठाण्यात विधान परिषदेचा आमदार बिनविरोध; पहिल्यांदाच असं झालं
02:13
फडणवीसांच्या भेटीनंतर सत्तारांची नाराजी दूर
03:18
साहेबराव कांबळेंनी अर्ज मागे घेतला, मविआकडे पूर्वीचे संख्याबळ नाही
04:32

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET नंतर JEE Advanced 2026 च्या 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा डेटा लीक, 16 वर्षीय संशोधक
education15 min ago
2
health care18 min ago
3
Kolhapur23 min ago
4
navneet rana43 min ago
5
Rajesh Kshirsagar44 min ago