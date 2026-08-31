हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
गणेशोत्सवात DJ वाजणारच; गणेश मंडळांची ठाम भूमिका! ढोलच्या आवाजाचा त्रास होत नाही का?
गणेशोत्सवात DJ वाजणारच; गणेश मंडळांची ठाम भूमिका! 'ढोलच्या आवाजाचा त्रास होत नाही का?'
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 01:30 PM IST
|
Updated: Aug 31, 2026, 01:38 PM IST
join
share
गणेशोत्सवात DJ वाजणारच; गणेश मंडळांची ठाम भूमिका! 'ढोलच्या आवाजाचा त्रास होत नाही का?'
Recommended Videos
01:46
गणेशोत्सवात DJ वाजणारच; गणेश मंडळांची ठाम भूमिका! 'ढोलच्या आवाजाचा त्रास होत नाही का?'
01:09
VIDEO : अभिजीत दिपके मनोज जरांगेंना भेटणार
01:00
VIDEO : पुण्यात डिजेमुळे गणेशोत्सवाला गालबोट
00:40
डीजेमुक्त गणेशोत्सवासाठी पुण्यात मोर्चा, अभिनव चौक ते शनिवारवाडा मोर्चा
00:57
चंद्रपुरात गणेशोत्सवात डीजेला परवानगी, डीजे संचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार
01:44
अमरावती महर्षि पब्लिक स्कूल मृत्यू प्रकरण: संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
02:50
नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाविरोधात वातावरण तापलं; आज सर्वपक्षीय जनसभा
02:06
राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण होऊ नये हेच माझं मत - सुप्रिया सुळे
03:09
रोहित पवारांना मी सल्ला देणार नाही, सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
01:06
'त्या' ग्रीन हाऊसची सर्वत्र चर्चा, प्रलयातही त्यांचं घर भक्कम उभं
03:34
'गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकरवर बंदी घाला', पुणे नारायण पेठेतील विद्यानंद बापट यांची मागणी
01:22
नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मार्गात बदल
Trending
News
Photos
Videos
ओरिजनल पैठणी ओळखणे आता सोप्पे होणार, साडीवर येणार बारकोड; महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय
2
IPL मधील 'इम्पॅक्ट प्लेअर' नियम हटवला जाणार? BCCI ने सर्व 10 संघांशी साधला संपर्क
3
Explained: 50 लाख मराठ्यांचं मुंबईत 'झोपून राहणे, रेटून खाणे' आंदोलन; जरांगेंचा प्लॅन काय? तारखेसहीत सगळं सांगितलं
4
खासगी मालमत्ता ते हमीदार... डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी Insta Live येत थेट साधला जनतेशी संवाद, स्टार्टअपबद्दलचा सांगितला फ्यूचर प्लान
5
‘दोन दिवस कुणाला फोडले नाही तर शिंदे अस्वस्थ होतात, त्यांच्या मुलाने...’; 'ऑपरेशन टायगर'वरुन राऊतांचा टोमणा