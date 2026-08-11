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'गणपतीपुळे'चा खडतर प्रवास, रस्त्यावर खड्डेच खड्डे

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 11, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:56 PM IST

Ganpatiphule temple road severely damaged with massive waterlogged potholes

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