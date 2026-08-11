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गणपतीपुळेचा खडतर प्रवास, रस्त्यावर खड्डेच खड्डे
'गणपतीपुळे'चा खडतर प्रवास, रस्त्यावर खड्डेच खड्डे
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Aug 11, 2026, 02:50 PM IST
|
Updated: Aug 11, 2026, 02:56 PM IST
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Ganpatiphule temple road severely damaged with massive waterlogged potholes
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