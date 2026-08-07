हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
30 हजार शिक्षकांची मेगाभरती, पहिली ते बारावीसाठी होणार शिक्षक भरती
30 हजार शिक्षकांची मेगाभरती, पहिली ते बारावीसाठी होणार शिक्षक भरती
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Aug 07, 2026, 11:55 AM IST
|
Updated: Aug 07, 2026, 12:07 PM IST
join
share
Golden Opportunity for those waiting for teacher recruitment
Recommended Videos
04:29
सावधान! SIR च्या नावाखाली सायबर चोरट्यांचा डल्ला
04:32
पाऊस सोलापूर जिल्ह्यावर रुसलाय, खरीपाची पिकं धोक्यात
03:24
VIDEO : शिंदे आमच्यासोबत डबल गेम खेळताय का? - जरांगे
02:29
VIDEO : शिवसेनेच्या रवींद्र धंगेकरांची पुन्हा भाजपवर टीका
07:12
VIDEO | शिवसेना विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर काय म्हणाले नवनाथ बन?
02:25
VIDEO | शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील आजची सुनावणी संपली
01:08
'आक्षेप असतील तर...', जरांगेंच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचं उत्तर
05:29
डॉक्टरांनी संप तातडीने मागे घ्यावा, संपादरम्यान रुग्ण दगावल्यास...; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
01:08
मुंबई-विक्रोळीत कौटुंबिक वादातून दुहेरी हत्याकांड
01:53
मनपाचा खड्डे बुजवल्याचा दावा फोल, माती, खडी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी
01:26
रत्नागिरी, सावंतवाडीसाठी स्पेशल ट्रेन
00:42
तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर हिंगोलीत पावसाची हजेरी
Trending
News
Photos
Videos
प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यामुळे सुनेत्रा पवार 'या' नेत्याला पदावरुन हटवणार? 6 तासांच्या बैठकीत पार्थ पवारांसमोरच चर्चा
2
Gold Silver Price Today: आज सोन्या आणि चांदीच्या दरात वाढ? जाणून घ्या दिल्लीपासून मुंबईपर्यंतचा आजचा दर
3
मुंबई-पुणे Missing Link च्या बोगद्यात डेंजर अपघात, एक ठार; घटना CCTV मध्ये कैद | Video
4
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील वेगवान घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर
5
गॅस सिलेंडर बुकिंग आधी जाणून घ्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडणार की खिशाला मोठा दिलासा मिळणार? पाहा आजचे दर