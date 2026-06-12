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तुळजापूरच्या अंबाबाई मंदिरावर दीड किलो सोन्याचा कळस
तुळजापूरच्या अंबाबाई मंदिरावर दीड किलो सोन्याचा कळस
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 12, 2026, 11:35 AM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 11:35 AM IST
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golden spire on ambabai temple tuljapur
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