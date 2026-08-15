Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा

'गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते'; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:16 AM IST

Gopinath Munde was set to join the Congress former Chief Minister Prithviraj Chavan claims

Recommended Videos

एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, प्रताप सरनाईकांनी व्यक्त केली इच्छा
01:57
हिंगोलीच्या पिंपळदरी गावात हायटेक शाळा, अभिजीत दीपकेंकडून ग्रामस्थांचं कौतुक
04:04
VIDEO : नाशिकमध्ये तृतीयपंथीयांच्या दोन गटांत राडा, व्हिडिओ व्हायरल
01:21
VIDEO : चाकणमधील उद्योग स्थलांतरावरुन दानवेंचा टोला
00:39
अलिबागमध्ये गुडघाभर पाण्यात उभं राहून विद्यार्थ्यांची तिरंग्याला सलामी
01:06
महिला आरक्षण विधेयकासाठी जनगणना गरजेची: फडणवीस
01:07
स्वातंत्र्य दिन पूर्वसंध्येला मंत्रालय, बीएमसी, सीएसएमटीला रोषणाई
01:16
देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिवस, पंतप्रधानांच्या हस्ते ध्वजारोहण
02:29
VIDEO : मुंबईकरांचा प्रवास महागणार, रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढणार
02:20
VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार
00:54
VIDEO | चाकण कंपन्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस, सामंतांना भेटणार- रोहित पवार
01:38
VIDEO | विलास घुलेंच्या पत्नीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
04:18

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणामुळे 323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर गदा; कारण मध्य रेल्वे
2
3
4
5