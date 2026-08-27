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VIDEO : मराठी शिकण्यासाठी सरकारकडून एक वर्षाची मुदतवाढ

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 27, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:03 PM IST

Government grants a one year extension for learning Marathi

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