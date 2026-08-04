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पेपरफुटी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यास मुभा, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 04, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:15 PM IST

Green flag to withdraw cases related to the paper leak protests; significant Supreme Court ruling.

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पेपरफुटी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यास मुभा, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
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