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VIDEO : अर्धा महाराष्ट्र अजूनही कोरडाच, 17 जिल्ह्यांत टॅंकरने पाणीपुरवठा
VIDEO : अर्धा महाराष्ट्र अजूनही कोरडाच, 17 जिल्ह्यांत टॅंकरने पाणीपुरवठा
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 07:35 PM IST
|
Updated: Aug 03, 2026, 07:35 PM IST
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Half of Maharashtra remains parched water supplied via tankers in 17 districts
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