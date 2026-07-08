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देशात फक्त भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष, हर्षवर्धन सपकाळ यांचं विधान

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST
Harshwardhan Sapkal says BJP and Congress are only parties country

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