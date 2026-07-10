हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी आज सुनावणी
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी आज सुनावणी
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 10, 2026, 04:20 PM IST
|
Updated: Jul 10, 2026, 04:20 PM IST
join
share
Hearing today in the Santosh Deshmukh murder case.
Recommended Videos
00:49
राष्ट्रवादी SP विलिनीकरणाच्या चर्चेत नाही, सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
00:34
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी आज सुनावणी
00:48
पुण्यातील अंधारबन ट्रेक बंद
01:16
'कनेक्टिंग लिंक'ची आयआयटीकडून पाहणी
01:13
मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतुकीला फटका! खंडाळा घाटात ट्रॅकवर कोसळली दरड
01:15
जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटली! 7 धरणांमध्ये 50 टक्के पाणीसाठा
00:43
कृष्णा आणि वारणा नदीचं पाणी ओसरलं
04:00
9 वीच्या विद्यार्थिनीनं दिला बाळाला जन्म! नाशिकच्या आश्रम शाळेतील धक्कादायक घटना
01:34
VIDEO : हनिमूनसाठी रेल्वेची बोगी सजवणं जोडप्याला पडलं महागात
01:18
VIDEO : बदलापूरच्या धनगर धबधब्यावर जीव धोक्यात घालून फोटोशूट
07:31
कनेक्टिंग लिंकवरुन फडणवीस विरुद्ध राज; पाहा कोण काय म्हणालं?
01:10
शिर्डीच्या साई दर्शनाचा VIP पास महागला, आता 100 रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार
Trending
News
Photos
Videos
लातुरात धक्कादायक घटना! 45 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं जीवन, सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले, मोबाईलच्या...
latur
7 min ago
2
सभागृहातील चर्चेपेक्षा आरोप आणि राजकीय टीका- एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेत विरोधकांना बोलून दाखवली खंत
eknath shinde
18 min ago
3
100 हेक्टर जागेवर उभी राहणार एअरपोर्ट सिटी; राज्यातील 'या' विमानतळाचा कायापालट होणार
nagpur airport
28 min ago
4
नॉर्वेचा फुटबॉलपटू एर्लिंग हालंड भारतीय पदार्थांचा फॅन, 'हे' पदार्थ आहेत सर्वात आवडते
norway
30 min ago
5
मोदींची ऑस्ट्रेलियातून घोषणा; भारतात होणार BBL ची ऐतिहासिक मॅच! तारीख आणि ठिकाणाची करा नोंद
narendra modi
40 min ago