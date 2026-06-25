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कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून बच्चू कडू -दरेकरांमध्ये जुंपली
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून बच्चू कडू -दरेकरांमध्ये जुंपली
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 25, 2026, 04:50 PM IST
|
Updated: Jun 25, 2026, 04:50 PM IST
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Heated exchange between Bachchu Kadu and Darekar over the issue of loan waivers
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