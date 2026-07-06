Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO : मुसळधार पावसाचा रेल्वेला मोठा फटका, कर्जत खोपोली वाहतूक बंद

VIDEO : मुसळधार पावसाचा रेल्वेला मोठा फटका, कर्जत खोपोली वाहतूक बंद

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 06, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:45 PM IST
Heavy rain deals a major blow to the railways Karjat Khopoli train services suspended

Recommended Videos

VIDEO : उद्याही राज्यात मुसळधार पाऊस! ठाण्याला ऑरेंज अलर्ट
01:03
VIDEO : मुसळधार पावसाचा रेल्वेला मोठा फटका, कर्जत खोपोली वाहतूक बंद
00:50
VIDEO | मुंबईत आजी-माजी महापौरांकडून पावसाचा आढावा
01:03
पिंपरी चिंचवड शहरात मुसळधार पाऊस
02:00
मुंबईसह उपनगरांत जोरदार पाऊस, अंधेरी सब-वेमध्ये भरलं पाणी
01:03
महाबळेश्वरमधील वेण्णा नदीवरील पूल कोसळला; क्रेनने उचलून बाजूला काढली कार
02:31
आजी-माजी महापौरांकडून मुंबईतील पावसाचा आढावा
06:46
कर्जतच्या पळसदरी इथं कोसळली दरड; वाहनं दबल्यानं नुकसान
01:54
VIDEO : रत्नागिरीत जगबुडी नदीने ओलांडली धोका पातळी
03:01
VIDEO : नवी मुंबईत वादळी वाऱ्यांसह पाऊसाने घातलं थैमान
00:44
VIDEO | आमिर खानच्या लग्नाला राज ठाकरेंची उपस्थिती
00:48
VIDEO | उद्धव ठाकरेंना अखेर राम आठवला- मुख्यमंत्री
01:02

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोकणात पावसाचा कहर! दरडी कोसळल्या, अनेक रस्ते बंद; नागरिक संतापले
mumbai rain17 min ago
2
Pandharpur Wari 202621 min ago
3
Ketan Agrawal24 min ago
4
Diabetes Symptoms37 min ago
5
FYJC Admission 202642 min ago