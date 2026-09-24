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बाप्पाला निरोप जोरदार पावसातच? अनंद चतुर्दशीला पवासाचा अंदाज

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:10 PM IST
Heavy Rain Expected on last day of Ganpati fetival

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