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बेळगावला मुसळधार पावसाचा तडाखा, तवंदी घाटात ढगफुटीसारखा पाऊस
बेळगावला मुसळधार पावसाचा तडाखा, तवंदी घाटात ढगफुटीसारखा पाऊस
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 05, 2026, 12:35 PM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 12:35 PM IST
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Heavy rain hits Belgaum, cloudburst rain in Tavandi Ghat
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