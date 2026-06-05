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बेळगावला मुसळधार पावसाचा तडाखा, तवंदी घाटात ढगफुटीसारखा पाऊस

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 05, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:35 PM IST
Heavy rain hits Belgaum, cloudburst rain in Tavandi Ghat

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