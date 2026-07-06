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मुंबईसह उपनगरांत जोरदार पाऊस, अंधेरी सब-वेमध्ये भरलं पाणी
मुंबईसह उपनगरांत जोरदार पाऊस, अंधेरी सब-वेमध्ये भरलं पाणी
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 06, 2026, 03:40 PM IST
|
Updated: Jul 06, 2026, 03:40 PM IST
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Heavy rain in Mumbai and its suburbs; Andheri subway flooded.
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