हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO : नागपूरमध्ये मुसळधार पाऊस, विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढले सुखरुप
VIDEO : नागपूरमध्ये मुसळधार पाऊस, विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढले सुखरुप
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 28, 2026, 07:00 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 07:15 PM IST
join
share
Heavy rain in Nagpur students safely evacuated from school
Recommended Videos
02:22
VIDEO : जंतर मंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कंगना रनौत बरळल्या
03:59
VIDEO : नागपूरमध्ये मुसळधार पाऊस, विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढले सुखरुप
02:37
VIDEO : खोपोलीच्या धबधब्यावर 10 ते 12 पर्यटक अडकले
01:44
विद्यार्थ्यांचा प्रवास होणार सुरक्षित, स्कुल बस आणि व्हॅनसाठी नवे नियम
04:51
...अन्यथा पुन्हा आंदोलन सुरू करु, सीजेपीचा पुन्हा सरकारला इशारा
01:04
चलनात प्लास्टिकच्या नोटा येणार; केंद्र सरकारची RBI च्या प्रस्तावाला मंजुरी
02:03
शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर, यादीत 17 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावं
01:03
'विद्यार्थी दहशतवादी आहेत का?' बिहारमध्ये आंदोलनावर AK47 ने झालेल्या गोळीबाराने संतापले केजरीवाल
01:51
रमेश म्हात्रेची कोर्टाकडून खरडपट्टी; रोहित पवार काय म्हणाले?
00:59
VIDEO | विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले? अमित शाह यांनी निवेदन द्यावे- संजय राऊत
01:15
VIDEO | Gen-Z देशाचं भविष्य आहे- विश्वास नांगरे-पाटील
03:50
VIDEO | पेपरफुटीचे आरोप निराधार- विवेक भिमनराव
Trending
News
Photos
Videos
टीम इंडियात मोठा बदल, 'या' कोचने भारतीय संघाशी तोडले संबंध! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
Ryan ten Doeschate
44 min ago
2
'या' शहरात मुसळधार पावसाचा धोका; उद्या शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसना सुट्टी
nagpur news today
57 min ago
3
‘आंदोलक दहशतवादी आहेत का?’ पेलेट गनच्या वापरावर प्रियंका गांधींचा मोदी-शहांना सवाल; संसदेत टाळ्यांचा कडकडाट!
Priyanka Gandhi
1 hr ago
4
'उंदरांच्या शर्यतीत मला सहभागी व्हायचे नाही' संजू सॅमसनच्या विधानाने सोशल मिडियावर खळबळ!
Sanju Samson
1 hr ago
5
देव आनंद यांचे सुपुत्र सुनील आनंद यांचे वयाच्या 70व्या वर्षी निधन; ज्या रुग्णालयात वडिलाने घेतला अखेरचा श्वास तिथेच मृत्यू
dev anand
1 hr ago