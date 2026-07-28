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VIDEO : नागपूरमध्ये मुसळधार पाऊस, विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढले सुखरुप

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 28, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:15 PM IST

Heavy rain in Nagpur students safely evacuated from school

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