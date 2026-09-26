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महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट! मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात जोरदार पावसाची शक्यता

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 26, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 02:20 PM IST

Heavy rain prediction in Central Maharashtra and Marathwada

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