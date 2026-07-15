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VIDEO : पुण्याच्या खेड तालुक्यात अतिवृष्टी, विद्यार्थ्यांना गाठावं लागलं महाविद्यालय
VIDEO : पुण्याच्या खेड तालुक्यात अतिवृष्टी, विद्यार्थ्यांना गाठावं लागलं महाविद्यालय
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 10:30 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 10:45 PM IST
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Heavy rainfall in Pune Khed taluka students had to make their way to college
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