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अनेक ठिकाणी 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद
अनेक ठिकाणी 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 04, 2026, 11:10 AM IST
|
Updated: Jul 04, 2026, 11:10 AM IST
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Heavy Rainfall Lashed Mumbai Thane Palghar with more than 100 mm rainfall
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