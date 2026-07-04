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अनेक ठिकाणी 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 04, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:10 AM IST
Heavy Rainfall Lashed Mumbai Thane Palghar with more than 100 mm rainfall

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