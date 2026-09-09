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पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही? मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी हायकोर्टाचे सवाल
पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही? मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी हायकोर्टाचे सवाल
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 09, 2026, 10:20 PM IST
|
Updated: Sep 09, 2026, 10:23 PM IST
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High Court questions why parth pawar not made accused in Mundhva Land Deal Case
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