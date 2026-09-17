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हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा खंड ,मराठवाड्यावर कोरड्या दुष्काळाचे संकट
हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा खंड ,मराठवाड्यावर कोरड्या दुष्काळाचे संकट
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Sep 17, 2026, 12:25 PM IST
|
Updated: Sep 17, 2026, 12:26 PM IST
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hingoli Crops gets damage for rising drought situation
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