Add Zee Business As A Preferred Source
App

हिंगोलीत पावसाचं थैमान

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 31, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:53 PM IST

Hingoli Kayadhu River Overflow Flood Situation amid heavy rainfall

Recommended Videos

मुठा नदीत 45 हजार क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग
03:06
हिंगोलीत पावसाचं थैमान
01:01
यवतमाळमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, जोरदार पावसामुळे शहरातील अनेक भाग जलमय
01:01
भिवंडीत मोठी इमारत दुर्घटना, 10 ते 12 मजूर अडकल्याची भीती
02:35
चंद्रकांत पाटलांची नोबलसाठी शिफारस करावी - संजय राऊत
01:25
'आहोत तिथे राहण्याचा...', NCP-SP सत्तेत येण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हांडांच्या मुलीच्या पोस्टची चर्चा
02:08
मुंबई हायकोर्ट संकुलातील कॅन्टिनवर कारवाई, FDA कडून तपासणी
01:04
विदर्भात सर्वदूर मुसळधार पाऊस, बळीराजाला दिलासा
03:14
नीट पेपरफुटीप्रकरणी 8 जणांना अटक- राऊत
00:47
नंदुरबार भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर
01:02
डोंबिवली मारहाण प्रकरणात डॉ. वैभव साळुंखेंची साक्ष
00:44
FDA कडून उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनची तपासणी
02:10

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO मध्ये 19.33 कोटींचा मोठा घोटाळा; बनावट खात्यांतून व्हायची लूट; धक्कादायक प्रकार समोर!
2
3
4
5