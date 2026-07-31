हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
हिंगोलीत पावसाचं थैमान
हिंगोलीत पावसाचं थैमान
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 31, 2026, 04:50 PM IST
|
Updated: Jul 31, 2026, 04:53 PM IST
join
share
Hingoli Kayadhu River Overflow Flood Situation amid heavy rainfall
Recommended Videos
03:06
मुठा नदीत 45 हजार क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग
01:01
हिंगोलीत पावसाचं थैमान
01:01
यवतमाळमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, जोरदार पावसामुळे शहरातील अनेक भाग जलमय
02:35
भिवंडीत मोठी इमारत दुर्घटना, 10 ते 12 मजूर अडकल्याची भीती
01:25
चंद्रकांत पाटलांची नोबलसाठी शिफारस करावी - संजय राऊत
02:08
'आहोत तिथे राहण्याचा...', NCP-SP सत्तेत येण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हांडांच्या मुलीच्या पोस्टची चर्चा
01:04
मुंबई हायकोर्ट संकुलातील कॅन्टिनवर कारवाई, FDA कडून तपासणी
03:14
विदर्भात सर्वदूर मुसळधार पाऊस, बळीराजाला दिलासा
00:47
नीट पेपरफुटीप्रकरणी 8 जणांना अटक- राऊत
01:02
नंदुरबार भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर
00:44
डोंबिवली मारहाण प्रकरणात डॉ. वैभव साळुंखेंची साक्ष
02:10
FDA कडून उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनची तपासणी
Trending
News
Photos
Videos
EPFO मध्ये 19.33 कोटींचा मोठा घोटाळा; बनावट खात्यांतून व्हायची लूट; धक्कादायक प्रकार समोर!
2
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रात 24 तास पावसाचा अलर्ट; अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती
3
महाराष्ट्रात धडकेबाज कारवाई करणाऱ्या FDA ची पोलखोल, मंत्रालय कँटींनबद्दल मुंबई हायकोर्टाच्या वकिलांकडून धक्कादायक खुलासा
4
भगव्या जर्सीचा वाद आणखीन पेटला, हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षांनी मागितलं बोर्डाकडून उत्तर
5
टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्रीला नवऱ्यासह पोलीस ठाण्यात काढावी लागली संपूर्ण रात्र; सांगितला धक्कादायक अनुभव!