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लंडनमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात, बेडफर्ड शहराजवळ 2 सुपरफास्ट ट्रेनची धडक
लंडनमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात, बेडफर्ड शहराजवळ 2 सुपरफास्ट ट्रेनची धडक
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 20, 2026, 03:45 PM IST
|
Updated: Jun 20, 2026, 03:45 PM IST
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Horrific train accident in London; two superfast trains collide near the town of Bedford.
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