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सचिन अहिर यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती - आमदार रोहित पवार
सचिन अहिर यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती - आमदार रोहित पवार
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 30, 2026, 03:55 PM IST
|
Updated: Jun 30, 2026, 03:55 PM IST
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I did not expect this from Sachin Ahir – MLA Rohit Pawar
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