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VIDEO | देशाचा GDP वाढला मग सोने खरेदीला काय अडचण?- राज ठाकरे
VIDEO | देशाचा GDP वाढला मग सोने खरेदीला काय अडचण?- राज ठाकरे
Published: Sep 06, 2026, 05:40 PM IST
|
Updated: Sep 06, 2026, 05:40 PM IST
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if the country gdp has increased then what is the problem with buying gold
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