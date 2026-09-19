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IIT बॉम्बेमध्ये विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने खळबळ, परीक्षेत Chatgpt वापरताना सापडल्यानंतर संपवलं जीवन

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 19, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:27 PM IST

IIT Bombay Student Sahil Wadore ends life after caught using Chatgpt in exam

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