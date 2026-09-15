Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /कृत्रिम सूर्य बनवण्याच्या दिशेनं भारताचं पहिलं पाऊल; यामधून नेमकं काय साध्य होणार?

कृत्रिम सूर्य बनवण्याच्या दिशेनं भारताचं पहिलं पाऊल; यामधून नेमकं काय साध्य होणार?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:16 PM IST

India Start Up Company In Process Of Making artificial Sun

Recommended Videos

मुंबई, ठाणे, पुण्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज
01:04
पुण्यात दगडूशेठ गणपतीसमोर अथर्वशीर्ष पठण, 35 हजार महिला सहभागी
03:26
VIDEO : पंकजा मुंडेंच्या घरी बाप्पाचं आगमन
01:08
VIDEO : खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी, जळगावात लाडक्या बाप्पाचं आगमन
01:46
झी २४तासच्या ऑफीसमध्ये पर्यावरण पूरक बाप्पा विराजमान
03:42
कलाकारांचा 'कलाधिपती' , नाना पाटेकरांच्या घरी बाप्पाचं आगमन
01:07
राज ठाकरेंच्या घरी गणरायाचं आगमन! 'शिवतिर्थ'वर वाजत-गाजत स्वागत
01:00
मुख्यमंत्र्यांनी गणरायाकडे काय मागितलं? स्वत: फडणवीसांनीच केला खुलासा
00:51
गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात पुन्हा वाद
04:09
यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विरोध
04:56
अमरावती भाजपमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत वाद
05:12
बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल, महिलांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप
05:09

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दिशा सालियन प्रकरणाचं सुप्रीम कोर्टातील शिवसेना नाव, चिन्ह प्रकरणाशी कनेक्शन? राऊत म्हणाले, 'आगामी निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील...'
2
3
4
5