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लालपरीचा प्रवास महागला, तिकीट दरवाढीमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी
लालपरीचा प्रवास महागला, तिकीट दरवाढीमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 18, 2026, 12:40 PM IST
|
Updated: Jul 18, 2026, 12:45 PM IST
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Inflation hits the pockets of the common man
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