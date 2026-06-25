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नाशिकमध्ये मतफुटीची चौकशी होणार, महायुतीची तब्बल 218 मतं फुटली

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 25, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:55 PM IST
Inquiry into vote splitting in Nashik a staggering 218 votes of the Mahayuti alliance were lost

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