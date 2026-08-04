हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO | कॉंग्रेसची भाषा निषेधार्य- जय पवार
VIDEO | कॉंग्रेसची भाषा निषेधार्य- जय पवार
Published: Aug 04, 2026, 10:15 PM IST
|
Updated: Aug 04, 2026, 10:15 PM IST
join
share
jai pawar targets congress Politics marathi news
Recommended Videos
01:12
गूंगी गुडिया टीकेला सुनेत्रा पवारांचं उत्तर, म्हणाल्या...
01:05
लिव्ह-इन पार्टनरवर पतीप्रमाणेच चालणार खटला, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
00:37
VIDEO : नाशिक जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई, जिल्ह्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा
00:37
VIDEO : PF कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज, 25 हजारांपर्यंत बेसिक असणाऱ्यांना पेन्शन
03:23
'सावजी'मुळे तुकाराम मुंढे नव्या वादात? वक्तव्यामुळे सावजीप्रेमी नाराज
01:00
पेपरफुटी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यास मुभा, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
01:15
राज्यात सर्वदूर पाऊस सक्रिय, 6 ऑगस्टपर्यंत पावसाचा अंदाज
01:08
धोम धरणाच्या पाणीपातळीत वाढ; कृष्णा नदी पात्रात पाण्याचा विसर्ग
01:54
चिपळूण, खेड, दापोलीत जोरदार पाऊस; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर
02:17
संसदेबाहेर विरोधकांचं आंदोलन; अमित शाहांच्या गैरहजेरीवरुन आक्रमक
01:39
उद्धव ठाकरेंच्या समक्ष दोन गटांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची
01:44
राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस; 618 गावं आणि 1651 वाड्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा
Trending
News
Photos
Videos
20 वर्षानंतर बदलला कायदा, छोट्या व्यावसायिकांना होणार मोठा फायदा; MSME बीलमध्ये नेमकं असं काय?
2
महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांना आणि भारतातील 25 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट; पाऊस सर्वांची झोप उडवणार?
3
भारत-पाकिस्तान सीमेवर पुन्हा तणाव वाढला! २५० चिनी तोफा तैनातीमुळे भारत सतर्क; 'ऑपरेशन सिंदूर'ची आठवण
4
इथेनॉल नसते तर पेट्रोल किती रुपये प्रति लिटर असते? केंद्र सरकारने सांगितले इंधन दरामागचे गणित
5
'अजितदादांना मरणोत्तर पद्मविभूषण द्या', राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याची अमित शाहांकडे मागणी