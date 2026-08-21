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जयपूरमध्ये सीजेपी कार्यकर्त्यांना मारहाण; भाजपाने मारहाण केल्याचा CJP चा आरोप
जयपूरमध्ये सीजेपी कार्यकर्त्यांना मारहाण; भाजपाने मारहाण केल्याचा CJP चा आरोप
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 02:35 PM IST
|
Updated: Aug 21, 2026, 02:39 PM IST
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Jaipur CJP Activist Beaten School Condition BJP Connection
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