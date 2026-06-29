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Good News! जोरदार पावसामुळे हातनूर धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ
Good News! जोरदार पावसामुळे हातनूर धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 12:45 PM IST
|
Updated: Jun 29, 2026, 12:45 PM IST
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Jalgaon Bhusawal Heavy Rainfall In Hathnor Dam Area Water Level Rise
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