Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /जम्मू-काश्मीर विधानसभेत तुफान राडा! विरोधक आक्रमक

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत तुफान राडा! विरोधक आक्रमक

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:10 PM IST

Jammu Kashmir VidhanSabha Dispute over electricity rate hike

Recommended Videos

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत तुफान राडा! विरोधक आक्रमक
00:45
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गुलाबराव पाटलांचं बाप्पााला अनोखं साकडं
00:50
VIDEO : UPI शुल्क वाढीचा निर्णय ट्रम्पच्या दबावामुळेच - संजय राऊत
02:10
VIDEO : मुंबईत प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अलर्ट मोडवर
00:33
नाशिकमध्ये उद्या पावसाचा यलो अलर्ट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज
00:41
'पक्ष फोडणे, चिन्ह गोठवणं म्हणजे GDP ग्रोथ नव्हे' - खासदार संजय राऊत
01:05
गणपती गेले गावाला, कोकणी माणूस निघाला मुंबईला; ST स्थानके गर्दीने गजबजली
01:31
'तुमच्या मागे कोण आहे आम्हाला...'; राऊतांचा 'मातोश्री'बाहेरील नोटीशीवरुन हल्लाबोल
01:49
VIDEO : उभं पीक करपलं, अकोल्यात दुष्काळ स्थिती
01:13
VIDEO : बाबासाहेब पाटील लातूर जिल्हा बॅंक संचालकपदावरुन बडतर्फ
04:04
दुष्काळी बैठकीत मंत्र्यांचा काजू-बदामवर ताव, शिरसाटांनी अधिकाऱ्यांवर फोडले खापर
04:12
IIT बॉम्बेमध्ये विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने खळबळ, परीक्षेत Chatgpt वापरताना सापडल्यानंतर संपवलं जीवन
03:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रोहित नाही तर बुमराह आणि ऋतुराजमुळे BCCI आणि अजित आगरकरमध्ये झालेला वाद, नेमकं काय घडलेलं?
2
3
4
5