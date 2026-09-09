हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर बोलणं टाळवं; एकनाथ शिंदेंची सूचना
मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर बोलणं टाळवं; एकनाथ शिंदेंची सूचना
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 12:10 PM IST
|
Updated: Sep 09, 2026, 12:15 PM IST
join
share
jarange Patil Update Eknath Shinde Maratha Reservation
Recommended Videos
04:54
बारामतीत पुन्हा पवार विरुद्ध पवार? सुनेत्रा पवार आणि युगेंद्र पवार आमने-सामने?
00:56
नितेश राणेंना धक्का! निकटवर्तीय दाऊद शेख यांचा मनसेत प्रवेश
01:14
VIDEO|निवडणुकीतील आश्वासन सरकार पाळत नाही- शशिकांत शिंदे
00:53
VIDEO| मराठा आरक्षणावर एकनाथ शिंदे, उदय सामंत काय म्हणाले?
02:14
उपोषणामुळे मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, वजन 7 किलोनं घटलं
01:03
देशात यंदा तांदूळ उत्पादनात 70 लाख टन घट होण्याचा अंदाज
01:01
नांदेड जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
01:29
देशात यंदा तांदूळ उत्पादन घटणार; कमी पावसाचा फटका
00:51
आमदार रोहित पवारांचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यावरून टोला
01:21
रायगडमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात शेकापचा एल्गार
01:36
VIDEO | हिंगोलीत क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक
01:47
VIDEO | येवल्यात पावसानं ओढ दिल्याने पिकांचं नुकसान
Trending
News
Photos
Videos
'तर माझा घटस्फोट होईल...' टीम इंडियाचा हेड कोच बनण्याबाबत काय म्हणाला आशिष नेहरा?
2
'...तरच आम्ही एकत्र येऊ', शरद पवारांच्या NCP ची अजित पवारांच्या पक्षासमोर एकमेव अट? ठाकरेंची शिवसेना म्हणते, 'शरद पवार कधीही...'
3
सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; 2,150 रुपयांनी स्वस्त, पण चांदी पुन्हा महागली! आजचे भाव जाणून घ्या
4
महिला आशिया कप 2026 च्या सेमी फायनलचं चित्र स्पष्ट, टीम इंडियाचा सामना कधी?
5
14 किलोचा घरगुती गॅस सिलेंडर कितीला? पाहा महाराष्ट्रातील LPG आणि PNG चे आजचे दर