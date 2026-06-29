Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /अर्थखातं लवकरच आपल्याकडे येणार, जय पवारांचं मोठं विधान

अर्थखातं लवकरच आपल्याकडे येणार, जय पवारांचं मोठं विधान

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 29, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:55 PM IST
Jay Pawar claims NCP will get Finance Ministry very soon

Recommended Videos

अर्थखातं लवकरच आपल्याकडे येणार, जय पवारांचं मोठं विधान
01:02
VIDEO : रोहित पवारांचं आंदोलन स्थगित, उद्या देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार
01:19
VIDEO : नसरापूरच्या चिमुरडीला अखेर न्याय, आरोपी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा!
01:59
VIDEO | मराठी वाचता येत नाही असा माणूस खुर्चीवर- ठाकरेंची राहुल नार्वेकरांवर टीका
01:25
VIDEO | 2 महिन्यात सुनावणी पूर्ण करत निकाल, नसरापूर प्रकरणी काय म्हणाले वकील?
03:11
जून संपला तरी अमरावतीत समाधानकारक पाऊस नाही
00:36
निवृत्तीनाथांच्या आज पालखीचं पंढरपूरकडे प्रस्थान
03:32
मोठी बातमी | नसरापूरच्या नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा
03:43
'गद्दारांच्या छाताडावर भगवा रोवणार' म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना श्रीकांत शिंदेंचं उत्तर! म्हणाले, 'भगवा कुठे...'
01:36
Good News! जोरदार पावसामुळे हातनूर धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ
00:34
VIDEO | पुणे-नाशिक दरम्यानची प्रस्तावित रेल्वे रद्द, नागरिक आक्रमक
01:41
VIDEO | आरोपी पुण्यातील विमान नगरचा रहिवासी, सामुहिक विषप्रयोगाचा कट उधळला
02:34

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मर्चंट नेव्हीमधील नोकरी सरकारी असते की खासगी? अधिकारी बनल्यावर मिळतो अमाप पैसा!
Merchant Navy7 min ago
2
TET27 min ago
3
FIFA World Cup 202628 min ago
4
jalgaon45 min ago
5
education news48 min ago