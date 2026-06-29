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अर्थखातं लवकरच आपल्याकडे येणार, जय पवारांचं मोठं विधान
अर्थखातं लवकरच आपल्याकडे येणार, जय पवारांचं मोठं विधान
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 29, 2026, 10:55 PM IST
|
Updated: Jun 29, 2026, 10:55 PM IST
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Jay Pawar claims NCP will get Finance Ministry very soon
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