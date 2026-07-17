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जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अर्धा तास बंद दाराआड चर्चा
जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अर्धा तास बंद दाराआड चर्चा
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 11:55 PM IST
|
Updated: Jul 17, 2026, 11:55 PM IST
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Jayant Patil and Deputy Chief Minister Eknath Shinde held a closed-door meeting lasting half an hour
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