Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO| वारकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे सांगलीवर शोककळा

VIDEO| वारकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे सांगलीवर शोककळा

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 13, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:53 PM IST

Jejuri Accident Warkari Are From Sangli marathi news

Recommended Videos

VIDEO| वारकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे सांगलीवर शोककळा
01:34
VIDEO| नरेश म्हस्केंची उद्धव ठाकरेंवर टीका
02:15
लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही- मंत्री संजय शिरसाट
01:24
मुंबई महापालिकेचा निष्काळजीपणा पुन्हा समोर, झाडांना लावलेली नोटीस दोरीनं बांधली
01:09
जेजुरीजवळ भीषण अपघात, 3 वारकऱ्यांचा मृत्यू! प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरारक घटनाक्रम
01:07
10 रुपयांचा चहा जिवावर बेतला; नागपूरमधील विचित्र घटना
01:40
VIDEO : गोवा किल्ल्याची तटबंदी कोसळली, कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित
00:41
VIDEO : वाशिम जिल्ह्यात बोगस बियाण्यांचा फटका
01:28
VIDEO | नांदेडमधील कोसळलेल्या पुलाची तपासणी
00:56
उशीरा का होईना चूक मान्य केली- पर्यावरणप्रेमी
01:34
अघोरी पूजेचे आरोप झालेला सावंतवाडीतून फिरोज बाबा पोलिसांच्या ताब्यात
01:50
'शिवसेना UBTतील प्रत्येकाला जादूटोण्याची सवय', गिरिजा राऊत प्रकरणात शिरसाटांची प्रतिक्रिया
01:20

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वैभव सूर्यवंशीला आणखी खतरनाक खेळाडू बनविण्यासाठी युवी सज्ज
Yuvraj Singh20 min ago
2
video viral37 min ago
3
Raigad41 min ago
4
iran1 hr ago
5
crime news1 hr ago