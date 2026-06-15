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VIDEO| जेजुरी गडावरुन खंडोबाच्या पालखीचं प्रस्थान

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 15, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:25 AM IST
Jejuri Crowded By Devotees On Somwati Amavasya Royal Bath Palkhi Sohla Begins

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