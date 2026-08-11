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आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज; झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलन चिघळलं
आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज; झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलन चिघळलं
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 11:25 AM IST
|
Updated: Aug 11, 2026, 11:32 AM IST
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Jharkhand Police Lathi Charge On Students Protest Update
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