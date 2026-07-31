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'आहोत तिथे राहण्याचा...', NCP-SP सत्तेत येण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हांडांच्या मुलीच्या पोस्टची चर्चा

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 31, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:49 PM IST

Jitendra Awhad daughter Natasha Awhad post amid NCP SP Alliance NDA

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