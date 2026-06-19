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शिवसेनेच्या मेळाव्यात चार भाषण होणार; शिंदेंशिवाय या 3 नेत्यांना भाषणाची संधी

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:40 PM IST
Jyoti Waghmare Gulabrao Patil Speech on ShivSena melawa

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शिवसेनेच्या मेळाव्यात चार भाषण होणार; शिंदेंशिवाय या 3 नेत्यांना भाषणाची संधी
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