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शिवसेनेच्या मेळाव्यात चार भाषण होणार; शिंदेंशिवाय या 3 नेत्यांना भाषणाची संधी
शिवसेनेच्या मेळाव्यात चार भाषण होणार; शिंदेंशिवाय या 3 नेत्यांना भाषणाची संधी
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 03:40 PM IST
|
Updated: Jun 19, 2026, 03:40 PM IST
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Jyoti Waghmare Gulabrao Patil Speech on ShivSena melawa
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