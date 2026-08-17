Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /CSMT, कल्याणसहीत 412 स्टेशनवरील पिण्याचं पाणी दूषित; पाण्यात विष्ठेमधील बॅक्टेरिया

CSMT, कल्याणसहीत 412 स्टेशनवरील पिण्याचं पाणी दूषित; पाण्यात विष्ठेमधील बॅक्टेरिया

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:38 PM IST

Kalyan Railway Station E Coli Bacteria In Drinking Water Sample Update

Recommended Videos

CSMT, कल्यासहीत 412 स्टेशनवरील पिण्याचं पाणी दूषित; पाण्यात विष्ठेमधील बॅक्टेरिया
02:58
कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील सरकारी रुग्णालय पाडणार; नागरिकांचा विरोध
03:15
रामदेवबाबांच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद
06:09
शनिशिंगणापूरच्या शनिदेवाच्या तेल अभिषेकासाठी भेसळयुक्त तेलाची विक्री
03:11
VIDEO : कल्याणमध्ये विद्यार्थी आक्रमक, न्यायधीशांची गाडी रोखली
01:38
VIDEO : चाकणमध्ये शेतकऱ्यांचा संताप, उदय सामंतांकडून समस्या सोडवण्याचे आश्वासन
01:17
VIDEO | मनोज जरांगेंची आरक्षण अभ्यासकांसोबत चर्चा
01:57
VIDEO | मनोज जरांगे आंतरवाली सराटीत दाखल
07:32
वाराणसी विमानतळावर गोळीबार
00:52
सिद्धिविनायक मंदिराचे एक प्रवेशद्वार बंद करणार
03:05
सिद्धिविनायक मंदिरात जेवण बनवताना गरम पाण्यात पडून तरुणाचा मृत्यू
01:20
नंदुरबारमधील रस्तांच्या स्थितीवर मुश्रीफांकडून नाराजी व्यक्त
00:59

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या बैठकीला महत्त्वाचा नेत्याची गैरहजेरी; चर्चांना उधाण, वेगळ्या निर्णयाची तयारी? कोण आहे हा नेता?
2
3
4
5