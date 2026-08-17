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CSMT, कल्याणसहीत 412 स्टेशनवरील पिण्याचं पाणी दूषित; पाण्यात विष्ठेमधील बॅक्टेरिया
CSMT, कल्याणसहीत 412 स्टेशनवरील पिण्याचं पाणी दूषित; पाण्यात विष्ठेमधील बॅक्टेरिया
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 12:40 PM IST
|
Updated: Aug 17, 2026, 01:38 PM IST
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Kalyan Railway Station E Coli Bacteria In Drinking Water Sample Update
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