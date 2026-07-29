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मोदीजी हिला आवरा, कंगनाने Gen Z चा गटारछाप उल्लेख केल्यानंतर टीका
'मोदीजी हिला आवरा,' कंगनाने Gen Z चा गटारछाप उल्लेख केल्यानंतर टीका
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 29, 2026, 02:10 PM IST
|
Updated: Jul 29, 2026, 02:20 PM IST
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Kangana being criticised after calling Gen Z gutter
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